  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

Etiketler erdoğan ukrayna zelenski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Metiner, AK Parti'yi bekleyen sonu açıkladı: ''İktidarımızı götürür''
AK Parti'nin eski anketçisinden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber
Erdoğan'dan asgari ücrete ek zama yeşil ışık
Zamlı bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı! İşte masadaki 4 formül
Adliye önünde kanlı çatışma: 4 kişinin öldüğü kavgada sır perdesi aralandı
Uzmanlar açıkladı; işte cinselliği tetikleyici bölgeler açıklandı
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye ağızları açık bırakan itiraflar: ''Kocam sütümü emmiş...''
Suriyeli'nin iç çamaşırından ''çıkanlar'' şoke etti; tutuklandı
Güzel oyuncudan ''utanmıyor musun'' diyen takipçisine tokat gibi ''küçük meme'' yanıtı
Gülşen'den yine cesur seçim! Kalça dekolteli kıyafetiyle sınırları zorladı