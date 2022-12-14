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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman
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Eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sadettin Hülagü’nün rektörlük görevi 9 Aralık'ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün Rektörlüğe atanmasıyla sona ermişti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu. Ayrıca Hülagü’nün 2011 ve 2012’de Erdoğan’ın doktorluğunu yaptığı biliniyor. 

Etiketler recep tayyip erdoğan başdanışman sadettin hülagü
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