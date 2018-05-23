Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti'li vekiller ile iftar programında bir araya geldi ve bu programda konuştu. Konuşmadan öne çıkan satır başları şu şekilde;



Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran ayrı bir öneme sahip. İlk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiç bir şeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı.

24 Haziran'da yeni yönetim sistemi devreye girecek. Diğer ittifakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Bu ittifakın ülke yönetimine talip olarak değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi aralarında okadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı ! Dolar'da sert düşüş

Özellikle son günlerde yaşanan kurlardaki değişime değinmek istiyorum. Ülkemizde kurlarda yaşanan kısmi dalgalanma Türkiye gerçekleriyle ilgili değildir. Türkiye 7.4 büyüdü. Büyümeye de devam etmektedir. Bankalarımız ABD ve Avrupadaki muadillerinden daha iyi durumdadır. Böyle bir ortamda ülkemizdeki kurdaki dalgalanmanın sebebini iyi tespit etmek gerekir. Bu küresel bir sorundur. Türkiye gibi ülkeler bu dalgalanmayı daha derinden hissetmektedir.

Doladaki düşüşün ardından hükümetten ilk açıklama

Bir kez daha söylüyorum, finans piyasalarındaki gelişmeler bizim ekonomimizle ilgili değildir. Şahsım başta olmak üzere, ekonomi yönetimiyle beraber konuyu takip ediyoruz. Bakın ekonomi yönetiminde farklı düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Bunu da söylüyorum.

Döviz kurunda üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok. Seçim sonrasında farklı tedbirler alacağız.

- Türkiye serbest piyasa ekonomisini tüm kurumları ve kurallarıyla uygulayan bir ülkedir. Küresel yönetişime bağlı kalmaya devam edeceğiz.

Milletime sesleniyorum. Lütfen kendi yerli paranızı dövize çevirmeyin. Yerlilik ve vatanseverlik budur.