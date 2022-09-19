Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermanistan ziyaretinde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Oktay, ''Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD’nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez.

Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli bir kaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD’nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir.

Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum.

30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiperane bir mücadele veren Can Azerbaycan’ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

PELOSI NE DEMİŞTİ?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, üç gün sürecek Erivan ziyareti sırasında dün sözde soykırım anıtı “Tsisernakabert”a çelenk koydu.

Burada Azerbaycan’ı ‘saldırgan ülke’ ilan eden Pelosi, Amerika’daki 8 Kasım Kongre ara seçimlerinde Ermeni oyları uğruna Güney Kafkaslar’ın binlerce yıllık tarihini hiçe saymış oldu. Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan ile başkent Erivan’da ortak basın toplantısı düzenleyen Nancy Pelosi, Güney Kafkaslar bölgesindeki ihtilafta Ermenistan’ın yanında yer aldığını açık ve net olarak dile getirdi.

Ermenistan’ın 1991 yılında Sovyetler’den bağımsızlığını kazanmasından bu yana ABD’den Erivan’a ilk defa böylesine yüksek temsil düzeyli heyet geldiğini vurgulayan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, “Biz buraya gelmeden kısa süre önce Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırı gerçekleştirildi. Amerika’nın büyük önem verdiği Ermenistan’a karşı yapılan bu saldırıyı Temsilciler Meclisi olarak kararlılıkla kınıyoruz. Bölgedeki ihtilafın çözümünde önemli rol oynayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT), Minsk Grubu üyelerinden biri olarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın ve Karabağ meselesinin adaletli ve kalıcı çözüme kavuşturulması için diplomatik çaba sarf edecek. 2019 yılında ABD Kongresi’nin, 1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak kabul etmesinin ardından Başkan Biden da, 2021 yılında ‘soykırım’ yapıldığını kabul etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapacağımız görüşmede Ermenistan’ın güvenliğini ve demokratik gelişim yolunu tüm detaylarıyla görüşeceğiz” diye konuştu.