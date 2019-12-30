Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti milletvekilleri arasındaki kopukluk ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın durumunu ve gelecek hedeflerini açıkladı. Pakdemirli, "Taşımalı eğitimin tarıma eksi etkisi oldu. Sözleşmeli üretim üzerinde çalışıyoruz. Çiftçi ekince satacağı fiyatı bilecek. Sebze tohumunu yerlileştireceğiz" dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"AK Parti'nin 2023 hedefi dünyada ilk 10'a girmek. Tarımda zaten ilk 10'dayız. Son 15 yıldır yapılmayan Tarım Şurası'nı yaptık. Tüm paydaşları dinledik. 50 binden fazla proje geldi, arşive aldık.

(AKP Milletvekili Orhan Erdem'in "Çiftçi, 5 yıldır geriye gidiyor" sözleri için) Demek ki yeteri kadar milletvekilimizi bilgilendirememişiz, özel seans yapacağız. Köyden gelmiş genç, AVM'de çalışıyor. ‘Köyde uğraş versen, daha çok kazanacağını biliyorsun' diyorum. Şehir hayatı cazip geliyor. Sosyolojik boyutu var. Taşımalı eğitimin tarıma eksi etkisi olmuştur.

Sözleşmeli üretim ve girdi finansmanı üzerinde çalışıyoruz. Yani üretici ektiği zaman, satacağı fiyatı bilirse, desteğe bile ihtiyacı yok. Hızlı bir şekilde Meclis'e gelecek. 'Ekimini yapın, dünya fiyatları ile alacağız' diyoruz.

(İthal et eleştirileri var) Ben geldikten sonra azaldı. İlk görevimiz üreticiyi korumak, ikinci görevimiz ise tüketiciyi kollamak. Zaman zaman sütte fazla, ette az olma durumu ortaya çıkıyor. Geçen yıla göre besili hayvan ithalatını yarı yarıya düşürdük.

Tohumla ilgili Türkiye 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. İhtiyacımızın yüzde 96'sını karşılıyoruz. Sadece sebze tohumlarında ithalata bağımlılık var. TÜBİTAK'la sebze tohumunu yerlileştirme konusunda çalışma yapıyoruz.