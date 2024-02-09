Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhurbaşkanlığı’nın kaç uçağı var'' sorusuna yanıt

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı’nın hava filosundaki uçak sayısına ilişkin bilgi talep etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan ise “Devletin ihtiyaç duyduğu kadar var” yanıtı geldi.

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan uçak sayısına ilişkin bilgi talep etti ve Cumhurbaşkanlığı’nın hizmetlerine tahsis edilen toplamda kaç uçak olduğunu sordu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan ise “Envanterimizde devletin ihtiyaç duyduğu kadar araç bulunuyor” yanıtı geldi.

Tanal’ın bilgi edinme hakkı dilekçesini cevaplayan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanı Hasan Acar, “Cumhurbaşkanlığı envanterinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihtiyaç duyduğu kadar araç bulunmakta olup, bu araçlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Devletimizin hizmetlerinde kullanılmaktadır” dedi.

İşte Tanal'ın talebinde yer alan sorular:

Cumhurbaşkanlığı’nın kaç adet uçağı var ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından kiralanan uçak var mıdır ?

Şayet kiralanan uçak var ise bu uçaklar hangi şirketten kiralanmıştır?

Kiralama süresi ve kiralama bedeli ne kadardır?

Söz konusu uçaklar hangi amaçla kullanılmaktadır?

Uçaklar, kimlerin hizmetine sunulmaktadır?

Cumhurbaşkanlığına hediye edilen uçak var mıdır?

Şayet var ise kim tarafından hediye edilmiştir?

Hediye uçakların piyasa değeri ne kadardır?

Bu uçaklar ne amaçla kullanılmaktadır?

Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakların hizmetine sunulduğu bu kurumlar hangileridir ve söz konusu şahıslar kimlerdir?

Bu hususta uygulanan kriterler nedir?