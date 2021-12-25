Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medyaya müdahale iması!

Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı konuşmada sosyal medya ile ilgili olarak "Gereken her adımı atmakta kararlıyız" dedi.

Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz. Çok net bir şekilde uluslararası sosyal medya şirketlerinin terör örgütlerine payandalık yapmasına, terör örgütlerine propaganda yuvası olarak hizmet vermesine akıl erdiremiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televiyon ve internet sitelerinin yöneticileri ile akademisyenler katıldı. Fahrettin Altun, Türkiye'nin internet ve sosyal ağ kullanım verilerinin düzenli periyotlarla yapılan araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.

Fahrettin Altun konuşmasında, sosyal medyada her türlü düzenlemeyi yapacaklarının sinyalini verdi. Altun, "Gereken her adımı atmakta kararlıyız" dedi.

Altun, şöyle devam etti:

"İnternet ve sosyal ağ mecralarında vatandaşlarımızın hukukunu korumak için kanuni düzenlemeler dahil olmak üzere çeşitli adımlar atıyoruz. Bu vesileyle, bu mecraların ruhuna uygun özgürlükçü tutumu devam ettirirken, vatandaşlarımızın hukukunun çiğnenmesine ve kamu düzenin bozulmasına müsaade etmeme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu anlayışla biz dijital evreni siber vatan olarak tanımlıyoruz. Siber dünyada da bir egemenlik mücadelesi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Son dönemde yaşanan gelişmelerle gördük ki siber alanda yaşanan güvenlik ihlalleri gündelik hayatı, uluslararası politikayı, iç politikayı, özel hayatın gizliliğini ihlal edebilmekte. Ana vatanda, mavi vatanda, gök vatanda olduğu gibi, siber vatanda da vatandaşımızın hukukunu, kamu düzenini, kamu faydasını korumak için atılması gereken her adımı atmakta kararlıyız"

"TERÖR KÜRESEL BİR SORUNDUR"

Altun, "Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz. Çok net bir şekilde uluslararası sosyal medya şirketlerinin terör örgütlerine payandalık yapmasına, terör örgütlerine propaganda yuvası olarak hizmet vermesine akıl erdiremiyoruz. Bu noktada muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde terör örgütlerine sağladıkları bu desteğin esas itibariyle küresel terörizme katkı sunduğunu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terör sadece Türkiye’nin, Ortadoğu’nun, İslam dünyasının sorunu değildir. Terör küresel bir sorundur. Terörle mücadele küresel bir kararlılıkla yürümediğinde tüm dünyanın temel sorunu olacaktır, olmaya da devam edecektir" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda video mesajla katıldığı Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde sosyal medyayı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, sosyal medyayı bir tehdit olarak gördüğünü yinelemişti.