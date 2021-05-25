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Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu sosyal medya hesabından Süleyman Soylu ve Binalı Yıldırım'a destek mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, hakkında “organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Köroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a destek verdi. Peker’in iddialarının hedefinde “Türkiye” olduğunu söyleyen Köroğlu, “Hedef Ne Süleyman Soylu, ne Binali Yıldırım’dır. Hedef ‘Devlet-i Ebed Müddet’, hedef Türkiyedir” dedi.

YouTube hesabından açıklamalarda bulunan Sedat Peker, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela üzerinden uyuşturucu ticaret ağı kurduğunu iddia etmişti. Peker ayrıca Süleyman Soylu’nun kendisini kullandığını iddia etmişti.

 

Soylu yaklaşık iki haftadır Peker’in iddialarının hedefinde olmasına karşın Erdoğan ve Saray cephesinden konu hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.

Etiketler süleyman soylu destek binalı yıldırım
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