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DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı

DEM Parti Ankara adaylarını açıkladı
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DEM Parti, Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adaylarının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu duyurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimleri için kesinleşen 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçede eş başkan adaylarını açıkladı.

Buna göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Suzan Koç ve Naif Kanat, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne Cemalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Abdulvahap Ekim ve Sevin Şimşek Bayram, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit eş başkan adayı oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ise Selman Tutumlu başkan adayı gösterildi.

DEM Parti'nin il belediye eş başkan adayları ise Osmaniye Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel, Kilis Ahmet Üçer ve Azize Koçoğlu, Adıyaman Meryem Ceritli ve Bahattin Bilgin, Tunceli Cevdet Konak ve Birsen Orhan oldu. Elazığ'da ise Hayrettin Kaya başkan adayı oldu.

DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gültan Kışanak, 25 Ekim 2016'da terör suçları nedeniyle gözaltına alınarak 30 Ekim 2016'da tutuklandı. Kışanak, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Şubat 2019'da görülen davada 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 

 

 

DHA

Etiketler dem parti ankara gülten kışanak öztürk türkdoğan
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