  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEM Parti'de adaylık için ön seçim süreci başladı

DEM Parti'de adaylık için ön seçim süreci başladı

DEM Parti'de adaylık için ön seçim süreci başladı
Güncelleme:

DEM Parti, yerel seçimlerde aday göstereceği isimler için ön seçim sürecini başlattı.

DEM Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği isimler için 13-14 Ocak tarihlerinde ön seçim gerçekleştirecek.

Partiden yapılan açıklamada ön seçim için delege listelerinin askıya çıkarıldığı duyuruldu.

DEM Parti'nin ön seçim sürecine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Partimiz 13-14 Ocak tarihlerinde 90 seçim çevresinde adaylarını ön seçimle belirleyecek. Yaklaşık 100 bin kişi sandık başına giderek belirlenen merkezlerde, partimizin adaylarını seçmiş olacak. Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerimizce belirlenen delege listeleri askıya çıkarıldı. 11 Ocak Perşembe gününe kadar askıda kalacak delege listelerine gerekli itirazlar, ilgili il ve ilçe seçim komisyonlarımıza yapılabilir."

DEM Parti'de adaylık için ön seçim süreci başladı - Resim : 1

Etiketler adaylık dem parti seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca'dan kritik uyarı: ''Hızla yayılıyor!'' Bakan Koca'dan kritik uyarı: ''Hızla yayılıyor!'' İstanbul'da belgeselleri aratmayan anlar: Kargalar, akbabanın başına üşüştü İstanbul'da belgeselleri aratmayan anlar: Kargalar, akbabanın başına üşüştü Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede... Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede... Aday tanıtım töreninde Erdoğan'ı kızdıran olay! Sahneye geç gelince... Aday tanıtım töreninde Erdoğan'ı kızdıran olay! Sahneye geç gelince... Yargıtay'a ''AK Parti kapatılsın'' başvurusu Yargıtay'a ''AK Parti kapatılsın'' başvurusu Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya Ay'ı yok edecek! Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya Ay'ı yok edecek! Ünlü meteoroloji uzmanından sahte diploma iddiasına küfürlü yanıt Ünlü meteoroloji uzmanından sahte diploma iddiasına küfürlü yanıt Hazine avcıları ortaya çıktı! Dedektörle sahili didik didik aradılar Hazine avcıları ortaya çıktı! Dedektörle sahili didik didik aradılar Kia'nın ezber bozan SUV'u Türkiye'de Kia'nın ezber bozan SUV'u Türkiye'de