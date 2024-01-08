DEM Parti'de adaylık için ön seçim süreci başladı

DEM Parti, yerel seçimlerde aday göstereceği isimler için ön seçim sürecini başlattı.

DEM Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği isimler için 13-14 Ocak tarihlerinde ön seçim gerçekleştirecek.

Partiden yapılan açıklamada ön seçim için delege listelerinin askıya çıkarıldığı duyuruldu.

DEM Parti'nin ön seçim sürecine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Partimiz 13-14 Ocak tarihlerinde 90 seçim çevresinde adaylarını ön seçimle belirleyecek. Yaklaşık 100 bin kişi sandık başına giderek belirlenen merkezlerde, partimizin adaylarını seçmiş olacak. Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerimizce belirlenen delege listeleri askıya çıkarıldı. 11 Ocak Perşembe gününe kadar askıda kalacak delege listelerine gerekli itirazlar, ilgili il ve ilçe seçim komisyonlarımıza yapılabilir."