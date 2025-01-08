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DEM Parti'nin Selahattin Demiraş'ı ziyaret tarihi belli oldu

DEM Parti'nin Selahattin Demiraş'ı ziyaret tarihi belli oldu
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DEM Parti İmralı heyeti, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı 11 Ocak'ta ziyaret edecek.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Partili İmralı heyetinin Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş ve Kandıra Cezaevi'ndeki Figen Yüksekdağ'ı ziyaret tarihi belli oldu.

Heyet, 11 Ocak Cumartesi günü Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Heyet daha sonra 12 Ocak Pazar günü de Kandıra Cezaevi'nde tutulan Figen Yüksekdağ'a ziyarette bulunacak.

Heyetin Demirtaş ve Yüksekdağ ziyaretlerinin ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. 

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra bu hafta AK Parti, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti. 

Etiketler dem parti imralı heyet Selahattin Demirtaş
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