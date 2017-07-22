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  4. 22 Temmuz 2017 12:41

Demirtaş, Necmettin öğretmenin katledilmesini kınadı

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Necmettin öğretmenin katledilmesini kınadı.

Demirtaş, Necmettin öğretmenin katledilmesini kınadı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapasamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, " Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

 
 
 

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