Deniz Baykal: Bu kadar yetki haram

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal referandum çalışmalarında partisinin en çok gayret gösteren isimleri arasında. Baykal'ın daha önce kullandığı ''bu kadar yetki evliyayı, peygamberi bile bozar'' sözleri tepki çekmişti.

Baykal bu kez vatandaşlara Mustafa Kemal Atatürk hatırlatması yaptı.

Deniz Baykal, Çorlu Kültür Merkezi’ndeki toplantıda referanduma ve yeni anayasa ilişkin konuşmasında,"Vatanseverliğin gereği 'hayır' demektir. Bu vatandaşlık tapusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. 16 Nisan'da verilmeyecek, vermeyeceksiniz, veremezsiniz. Mustafa Kemal'in de şehitlerimizin de kemikleri sızlar. Bu kadar yetki kimseye verilmez. Bu kadar yetki haram, haram. Millete şirk koşmaya çalışan bir anayasa bu. Gizli gizli millete şirk koşuyor. Hani seçimlerde bazen denir ya 'keşke oy vermeseydim elim kolum kırılsaydı' diyenler bu öyle bir karar ki sadece kalan ömürleri için değil, çocuklarının, hatta torunlarının ömrü için de bir karar alıyor. Evladiyelik, asırlık bir karar" dedi.





