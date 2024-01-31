Destici'den tehdit gibi sözler: Ayaklanma çağrısı yapanlar her alanda bedel öder

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından ''Yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar'' açıklamasını yaptı.

Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye İşçi Partili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Meclis'te okutulmasını destekleyen Destici, "Farklı partilerden PKK’nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan işbirlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve Meclisin çalışmasına engel olmaya çalıştılar. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi de bundan muaf değildir" diye konuştu.

"Türkiye İşçi Partisinin, Meclis'teki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" söyleyen Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini anımsatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" dedi.

Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2019'a göre çok daha fazla belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeliği adayı göstereceklerini anlattı.

MUHALEFET PARTİLERİNİ TERÖRİST İLAN ETMİŞTİ

BBP lideri Mustafa Destici, muhalefet partilerinin logolarının yer aldığı görseli paylaşarak, ''Terörün siyasi uzantılarıyla mücadele edilmelidir'' ifadelerini kullanmıştı. Destici'nin paylaşımı büyük tepki toplamıştı.

TERÖRÜN TÜM UNSURLARINA KARŞI TOPYEKÛN MÜCADELE EDİLMELİDİR.



Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz.



Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir.



Devlet güvenlik başta olmak üzere… pic.twitter.com/JVxebCvJtL — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) January 13, 2024

AA