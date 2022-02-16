DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında, 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Gürcan’ın eylemlerinin devlet sırrı mahiyetinde olup olmadığına ilişkin yazısı da iddianamede yer aldı.

Bakanlığın yazısında; Gürcan’dan elde edilen üç ayrı verinin “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler olduğu" ileri sürüldü.

26 KASIM’DA TUTUKLANMIŞTI

26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.

Gürcan’ın yabancılara, istihbarat görevlilerine, gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında devlet sırrı mahiyetinde bilgi temin ederek paylaştığı iddia edilmişti. İfadesinde casusluk suçlamalarını kabul etmeyen Gürcan, açık kaynaklardan derlediği analizleri, telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söylemişti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi bazı usul eksiklikleri gerekçesiyle iade etmişti. Mahkeme Gürcan’dan elde edilen bilgi ve verilerin “devlet sırrı” olup olmadığı konusunun Milli Savunma Bakanlığı’na da sorulmasını istemişti.

Habertürk