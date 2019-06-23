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  4. 23 Haziran 2019 16:20

DSP lideri: ''Sandığa gitmemizin anlamı yok''

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenilenen seçimlerinde sandığa gitmedi. Aksakal yaptığı açıklamada "Sandığa gitmemizin anlamı yok" dedi.

DSP lideri: ''Sandığa gitmemizin anlamı yok''
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandığa gitmedi.

Aksakal yaptığı açıklamada, “Bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Parti meclisinin 12 Mayıs’ta toplanarak karar aldığını hatırlatan Aksakal, “DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten” açıklamasını yaptı.

Aksakal Ankara’da olduğunu ve oy kullanmayacağını belirtti.

Seçimlerin hayırlı sonuçlar getirmesi dileğinde bulunan Aksakal “Keşke YSK böyle bir süreci yaşatmamış olsaydı. Ama inanıyorum ki İstanbul halkı güzel bir demokrasi örneği verecek. Bu seçimleri de geride bırakacağız, önümüzdeki süreçlere bakacağız artık” dedi.

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