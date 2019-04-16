Ekrem İmamoğlu'ndan ''bavul'' açıklaması

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Şişli'de halka seslendi. İmamoğlu, AK Partili görevlilerin YSK'ye yaptığı başvuruya ilişkin, "Bu çantalarla beraber daha önce adliyeye gidenleri hatırlıyorsunuz. Vatanseverlerimizin canına mal olan o kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa. O çantayı taşıyan kişiler aynı kafa. "dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Şişli'de vatandaşa seslendi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hepinizi kucaklıyorum, çok güzelsiniz. Sizlerle buluşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bugün Şişli'ye hayırlı olsuna geldik. Ben başkanıma çok inanıyorum. Muammer Keskin başkanımın vicdanına, adaletine, belediyeciliğine yürekten inanıyorum. Şişli'de bugüne kadar yapılanların çok daha iyisini yapacağını biliyorum. Hele hele büyükşehirle beraber senkronize bir çalışmayla uyumlu bir yol arkadaşlığıyla Şişli'nin ihmal edilmiş birçok konusunu el ele çözeceğiz.

Elbette İstanbul'un çok daha sorunlu yerleri de var. Onları da çözeceğiz ama müsaadenizle biraz güncel konuları konuşalım. Hani saya saya bitiremediler ya... İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Birinci gün saydılar kaybettiler, ikinci gün saydılar gene kaybettiler. Artık sayamıyorum, 3, 4, 5, 6... Bugün 16. gün. Doyamıyorlar.

Dün rakibimizi ve bazı siyasileri televizyonda konuşurken 6-7 defa saygımız gereği Sayın deyince, birisi yazmış "başkanım siz sayın deyince onlar saymayı anlıyorlar"

Garip ama gerçek bu ülkenin ne yazık ki iradesine zarar veriyorlar. Milli iradesine zarar veriyorlar. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna olan bu toplumun inancına zarar veriyorlar. Hepimizi üzülüyorlar. Çok yanlış. Hani hakimiyet-i Milliye dediğimiz bu kavramdan yaşama tutunduğu demokrasiye zarar veriyorlar.

Ben açık söyleyeyim, bu arkadaşlarımızı ne kadar uyarsak da yetmiyor. Bakın, Büyükçekmece'dekiler olmadı, Maltepe'dekiler olmadı, şu anda 40 sandığa kadar indi iş. Bir gün kaldı kalmadı. Seçimi kazandık arkadaşlar.

Daha güzelini söyleyeyim mi? Daha güzeli, orada bu işle ilgilenen illa kazandık arzusunda olan birkaç yüz kişinin dışında kim kazandı biliyor musunuz? 16 milyon İstanbullu kazandı. Kadını, erkeği, genci, çocuğu hepsi kazandı. Benim güzel kızlarım, oğullarım, kardeşlerim, arkadaşlarım kazandı.

AK PARTİ'NİN YSK'YE GÖTÜRDÜĞÜ BAVULLAR

Ben bugün ekranda çantaları görünce zannettim ki, makam sahibi olan insanlar pılını pırtısını topladı bir yere gidiyorlar. Meğerse o çantalarıyla itirazları götürüyorlarmış. Bu çantalarla beraber daha önce adliyeye gidenleri hatırlıyorsunuz. Vatanseverlerimizin canına mal olan o kumpası hatırlıyorsunuz değil mi? İşte aynı kafa. O çantayı taşıyan kişiler aynı kafa. Ama bu millet bu kumpasa gelmedi gelmeyecek. Ben ne dedim ilk akşam. Ben kimsenin hakkını yemedim ama 16 milyon insanın da hakkını yedirmeyeceğim.