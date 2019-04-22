Eleştirilerin odağındaki Süleyman Soylu basın toplantısı yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun Hakkari'de şehit olan Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılmak için gittiği köyde saldırıya uğramasının ardıdan gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada valilere "CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın" talimatı verdiğini söylemiş, "Onların gideceği adres başka. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar" demişti

Soylu, sözlerinin devamında şöyle demişti:

Valilere müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat verdim. “CHP il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” dedim. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var, o adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır: PKK terör örgütü mensuplarını cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri… Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar.





