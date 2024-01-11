Erdal Beşikçioğlu de yerel seçimlerde aday oldu

CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi içinse sürpriz bir isim gündeme geldi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, başkan adayı olarak duyuruldu.

Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tepkisine neden olduğu iddia edilmişti.

"HERHANGİ BİR KRİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nın ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."