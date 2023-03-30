Erdoğan, BAE lideri Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak ramazan ayı tebriğinde de bulundu.

DHA