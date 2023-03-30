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Erdoğan, BAE lideri Zayed ile görüştü

Erdoğan, BAE lideri Zayed ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak ramazan ayı tebriğinde de bulundu. 

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan birleşik arap emirlikleri Muhammed bin Zayed
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