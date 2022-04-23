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Erdoğan Bayraktar'dan Erdoğan'a Atatürk'lü gönderme: Kuran güncellenmeli demedi

Erdoğan Bayraktar'dan Erdoğan'a Atatürk'lü gönderme: Kuran güncellenmeli demedi

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Atatürk'lü'' gönderme yaptı.

Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Rececp Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla dikkat çeken Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Atatürk'ün Müslümanlık ve Kur'an'a yaklaşımı anlatıldı. Öte yandan 2018 yılında Erdoğan'ın “İslam’ın güncellenmesi” gerektiği sözlerine de göndermede bulunuldu.

Videoda, “İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi” konuşması yer aldı. 

'KURAN GÜNCELLENMELİ' DEMEDİ
Paylaşılan videoda şu sözler yer aldı:

“Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngilize karşı mücadele ediyor, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İtalyan’ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa’da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa’daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk. İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran’ı Kerim’i Türkçe’ye tercüme et ne demek istiyor Cenab-ı Hak’ dedi.” 

 

Etiketler erdoğan bayraktar kuran güncellenmeli atatürk 23 nisan
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