Erdoğan: ''Dinsiz, kitapsız, Allahsızlar...''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "En güzel şiirler bu şehir için yazıldı'' diyerek şiirlerden alıntılar yaptı, ''Beni sarhoş etme ne olur İstanbul'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu tünelin projesinden inşasına kadar tüm safhalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin katettiği mesafe bizi ve dostlarımızı sevindirirken, anlaşılan o ki birilerini de fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze, dünyaya telkin ettikleri tüm değerleri ayaklar altına alma pahasına akılla, izanla, insafla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.Fırat Kalkanı sırasında bölgede bulunan DEAŞ'lı sayısının 400-500'den bir anda 3 bine nasıl çıkabildiğinin sebebinin dillendirmiyoruz bile. Suriye'de savaşabilecek durumda DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahane ile ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor. Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz.

Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle silahla bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatını kaybederken, yaralanıp huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba? Bu PYD, YPG, DEAŞ. Ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler? Batı'da PYD PKK DEAŞ gibi terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyorlar. Almanya daha neyi bekliyor? Orada vatandaşlarımıza saldırılıyor. (Zeytin Dalı Harekatı) 8 gün içerisinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik. Bunun dışında ÖSO ve askerlerimizde 16 kaybımız var.

Bize dostluk elini uzatana, biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene, biz ekmeğimizi böler veririz ama bize saldıran, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK olsun, ister PYD, YPG olsun, hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarsa çıksınlar hiç fark etmez. Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz."

BAŞBAKAN YILDIRIM: ASLA VE ASLA TERÖR KUŞAĞINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım da törende bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, konuşmasında "Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz'' ifadesini kullandı.