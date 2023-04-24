Erdoğan duyurdu: Togg'a özel kredi geliyor

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temel atma törenine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Togg için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak. Ev alır gibi Togg alınabilecek, Manisa'da duyuracağım.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Togg için kredi kolaylığı sağlanacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bor madeninin katma değerini cevherden mücevhere anlayışı ile 300 kat artıracak çalışmamıza imza attık. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetleri'mize teslim ettik. 70 bini aşkın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. İzmir'deki vatandaşlarımızın ziyaretine de inşallah açacağız. Savunma sanayisindeki çalışmalarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Altay Tankı'nı silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Togg hikayesi ve özellikleri ile asla sıradan bir araç değildir. Togg'un satışa sunulması ile elektrikli araç sektöründe Türkiye 'artık ben de varım' demiştir. Togg'un üretim sürecinde de zorluklarla karşılaştık. Emtia fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Bu süreçte Togg ilk günlerden itibaren haksız eleştirilerin muhatabı oldu.

2030'A KADAR 1 MİLYON ADET TOGG'U SAHİPLERİ İLE BULUŞTURACAĞIZ

Devrim'i garaja hapsetmek için neler yapıldıysa fazlası Togg için yapıldı. Vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar. Bu inşaatı bitiremezsiniz, üretim bandı yok bu araçları üretemezsiniz, dediler. Vatandaş bunu alamaz, dediler. Aldığı ön sipariş adedi ile bu iddialara en güzel cevabı verdi Togg.Her 3 dakikada bir Gemlik'teki tesislerde araç üretiliyor. Bu yıl 28 bin adet, 2030'a kadar 1 milyon adet Togg'u sahipleri ile buluşturacağız. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız

BATARYADA TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'NINI ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAĞIZ

Yarım günlerini Gemlik'e gelerek Togg'un fabrikasını ziyaret edemediler. Teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla bile olsa tebrik etmediler. Varsın bu başarıyı görmesinler. Deniz kenarındaki, meydandaki 60 bin kişiye hitap etmeye giderken arabamızın önünü kesenler bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsız olsun. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken bir vizyonu ortaya koyduk. Dönüşümü ön görerek vizyoner bir adım attık. Şarj ve batarya teknolojilerinde de Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefe koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun önemli halkasıdır. Hızlı şarj noktası adedi 700'ü aştı.

MİLLİ GELİRE 30 MİLYAR EURO KATKI

Batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü oyuncular arasında yerini temin edecek adımı atıyoruz. Mart ayında Togg'un ilk akıllı cihazı seri imalatı ile SIRO'nun imalatı da hızlandı. Entegre merkez haline gelecektir. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat ile bu tesis ülkemize değer kazandıracaktır. Milli gelire 30 milyar euro katkı, 7 bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Otomotivde yaşanan krizin batarya konusunda çıkacağı anlaşılıyor. SIRO, arz açığını değerlendirecek hem de batarya arzı sağlayacak. Türkiye'ye ciddi değer katacak stratejik yatırım olan SIRO'yu biz de destekliyoruz. Ülkemizin en etkili teşviklerinden birini vererek gösterdik.

Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız.

Şimdiye kadar 250 milyar dolar yatırım yapan yatırımcıları çekmek için daha fazla çalışacağız. Uluslararası yatırımcıların da desteği ile yeni bir hikaye yazacağız. Coğrafi konumu, alt yapısı, genç nitelikli nüfusu ile Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı milletimizin asrı yapmakta kararlıyız. 14 Mayıs imtihanı da alnımızın akı ile vereceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin.

Togg için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak. Ev alır gibi Togg alınabilecek, Manisa'da duyuracağım.