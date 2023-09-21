Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşı artışına yönelik ''Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşına ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.

Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda...2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"New York ziyaretimiz boyunca birçok kabul ve görüşme gerçekleştirdik.

Bu çerçevede sırasıyla; Gürcistan Başbakanı Sayın Garibaşvili, ve SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun, NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Duda, İtalya Başbakanı Sayın Meloni, İsrail Başbakanı Sayın Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ve Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile son derece verimli ve samimi görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde hem ülkemizdeki yatırım imkanlarını hem ticari iş birliklerini hem de gündemimizdeki diğer meseleleri ele aldık.

Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeler var

Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeler var, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde neticesini almaya inşallah başlarız.

Ekonomi yönetimimize güveniyoruz. OVP'yi açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20de görmüştük. ABD’de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti. Mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomimizi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceğiz. Biz bunu daha önce yaptık, yine yaparız.

"KKTC'nin tanınması barışa hizmet eder"

KKTC'nin tanınması barışa hizmet eder. Yol haritamız KKTC'nin haklarının eksiksiz muhafazası.

BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir.

Aileyi korumak, Türkiye’yi, vatanı korumaktır. Bu sorunla etkin biçimde mücadele edeceğiz. Uluslararası zeminde bu mücadelede işbirliklerine hazırız.

Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır.

Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarıyla da bir araya gelerek, İslam düşmanlığı ve Anti-semitizimle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Açılışını 2021 yılında yaptığımız Türkevi binamız, bu yıl da dünya liderleriyle yaptığımız bu görüşmelere ev sahipliği yaptı.