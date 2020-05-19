Erdoğan gençlere seslendi: Sokak terörüne asla müsade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemizi de etkileyen corona virüs salgını sebebiyle maalesef bu sene buruk bir ramazan geçiriyoruz. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün ilk adımıdır, İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra milletimizin kurtuluşunun müjdecisi olmuştur. 19 Mayıs milletimizin direnişinin simgesidir.

''19 MAYIS GENÇLERİMİZ İÇİN BİR İLHAM KAYNAĞIDIR''

Samsun'da atılan o ilk adımın önemini iyi kavramalıyız. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

''2022 YILINA KADAR OTEL KONFORUNDA 93 YENİ ÖĞRENCİ YURDUNU HİZMETE AÇACAĞIZ''

Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık.

''SOKAK TERÖRÜNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

(Yardım ekiplerine saldırılar) Bölücü teröre ve sokak terörüne boyun eğmeyeceğiz. Sokak terörüne asla müsaade etmeyececeğiz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Spor alanındaki yatırımlarımızın meyvelerini gururla topluyoruz. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir.

TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞME ADIMLARI

Normalleşmeyi 20 Mart öncesi gibi algılamayacağız. Maske ve mesafe kurallarına uzun süre uymaya devam edeceğiz. Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."