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Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz zirve

Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz zirve
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.

Görüşmede Meclis çalışmalarına ilişkin başlıkların masada olması bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin iki lider tarafından değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet, Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerine teklifin detaylarını anlatmıştı. Kısa süre içinde Meclis'e gelmesi beklenen teklife ilişkin Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar konuşulacak.

Ekonomik gelişmeler ele alınacak

Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti. 

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