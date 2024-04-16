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Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz iddiası! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz iddiası! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz çıktığı iddialarını yalanladı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının bu şekilde geleceğini tahmin ettiğini ve bu yüzden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i emekli aylıkları konusunda zorladığını; Bakan Şimşek'in ise ilişkileri kopma noktasına getirmesine rağmen bu talebe karşı direndiğini öne sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü” iddiası doğru olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmadığını Türkiye’nin ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edileceği vurgulandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan mehmet şimşek Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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