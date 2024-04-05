Erdoğan ile Şimşek arasındaki seçim öncesi son diyalog

AK Parti’nin 31 Mart’tan yenilgi ile çıkacağın son iki haftaya girilirken belli olduğu iddia edildi. Erdoğan son hafta Şimşek’e ‘Bir şey yapamaz mıyız?’ diye sorduğu iddia edildi.

31 Mart seçimlerden bir ilki yaşayan AK Parti bu kez sandıktan birinci parti olarak çıkamadı. Mağlubiyetin nedenleri araştırılırken sebeplerden birinin de düşük kalan emekli maaşları olduğu üzerinde duruluyor. Seçimden önce durumun anlaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Şimşek'e, "Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?” diye sorduğu öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber göre; AK Parti’nin oy kaybına uğrayacağı ve birçok ili kaybedebileceği ihtimali son iki haftaya girilirken netleşmeye başladı. Bu nedenle, bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı’na ulaşarak, ‘Kötü gidişe dur demek’ için, ekonomik anlamda bazı adımlar atılması önerisinde bulundu.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştüğü ve “Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?” diye sorduğu öğrenildi. Ancak Şimşek’in 'İmkanı yok' diyerek olumsuz cevap verdiği ifade edildi.

AK Parti’de, seçim haftasında yapılan değerlendirmelerde ‘İmkânlar zorlanıp emekli başına bin lira verilse veya bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılsa bile bunun sahada karşılık bulmayacağı, muhalefetin gündemde tuttuğu 7-10 bin liralık seyyanen zammın yapılmasının da imkânsız olduğu’ görüşünün öne çıktığı belirtildi. Bu nedenle son haftaya girilirken, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra 11-12 ilin daha kaybedileceği net bir şekilde görülmüş oldu.

'NASILSA HER SEFERİNDE KAZANIYORUZ'

AK Parti’de seçim kaybetmenin gerekçesinin sadece ekonomiye bağlanmasına da itiraz ediliyor. Parti kurmayları ‘Teşkilatların seçim yorgunu olması’, ‘Nasılsa her seferinde biz kazanıyoruz’ şeklinde bir rehavetin ortaya çıkması ve aday tespitlerinde yaşanan sıkıntıların da seçim sonuçlarına yansıdığını dile getiriyor.

Ayrıca, parti kaynakları, sandığa gitmeyecek protestocu seçmenleri sahada gözlemlediklerini ifade ederek “Seçim çalışması yaparken bizim seçmenimiz bizi görmezden gelip yüzünü çeviriyordu” dedi.

6 MİLYON KAYIP OY

AK Parti yöneticileri ve milletvekillerinden bazıları ise kendi yakın akrabalarını bile sandığa gitme konusunda ikna etmekte zorlandıklarını dile getirdi. Partide gerçekleştirilen toplantılarda “AK Parti’nin 11 milyondan fazla üyesi var, her bir üye bir kişiyi bile ikna etse, 22 milyon oy almamız gerekirdi. Ama AK Parti’nin bu seçimde aldığı oy 16,3 milyon” tespiti yapıldı.