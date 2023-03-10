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Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 30 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Etiketler litvanya erdoğan görüşme
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