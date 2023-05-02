Erdoğan petrol müjdesini duyurdu: Günlük 100 bin varil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde petrol müjdesini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." ifadelerini kullanmıştı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildikten sonra Erdoğan beklenen müjdeyi duyurdu.

Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Konya, seni bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Başkentler başkenti Konya'yı, gönüllerin şehri Konya'yı bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Bir genç enteresan bir pankart açmış. Ne diyor, evini dağdan alanla değil, Hak'tan alanla yol yürünür. Şimdi Bay Bay Kemal yanındakilerle beraber emri Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Konya gereken dersi verecektir.

'KONYALI BELEDİYELERİMİZ GURUR VERİCİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI'

6 Şubat'ta asrın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Özellikle 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremi Konya'da da hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla belediyelerini harekete geçirdik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz gerçekten gurur verici çalışmalara imza attı. Konya gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi.

Afetin izlerini, milletimizi hayallerine kavuşturacak vizyon projelerini devreye almayı sürdürüyoruz. Karadeniz'de keşfedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili cumhurbaşkanı kararnamesini dün Resmi Gazete'de yayımladık.

'İÇERİDE KORKANLAR DA VAR, SU ÖTESİNDE KORKANLAR DA'

Bay Bay Kemal dün Zonguldak'a gitti. Benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Zonguldak'ta hemen orada Filyos var. Sakarya doğal gazını biz oradan çıkardık. Hani çıkmayacaktı? İşte çıktı. Doğal gazı yaktık. Vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verirsek yaparız. Söz verdik ve yaptık. Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Milletimizin 60 yıldır beklediği yerli otomobilimiz Togg'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Dün milli muharip uçağımız Kaan'ı hangardan çıkardık. İşte bunlar birilerini ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var. Ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor Kandil'deki bir tanesi, 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu'. Ne yapacaktık? Sen benim Mehmedimi şehit edeceksin biz sana güle güle mi diyeceğiz? Mehmedimin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın Bay Bay Kemal sizlerle beraber görüşmeler yapsın.

Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet uçuşunu gerçekleştirdi. Taarruz helikopterimiz Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Anka 3 insansız hava uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı. Dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali olan Teknofest'i dün akşam itibarıyla 2.5 milyon gibi bir katılımla gerçekleştirdik.

'TÜRKİYE ENERJİ İHRAÇ EDEN ÜLKE OLACAK'

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için çalışıyoruz. Yeraltı ve yer üstü zenginlikleri milletimizin istifadesine sunmak için gayretteyiz. Şu anda bizim 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu NGS'yi bunun için inşa ediyoruz. Şu an itibarıyla Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bunun tabi 2., 3. ve 4. ünitesi var. Yetmez, iktidarımızın devamıyla 2. nükleer güç santralini de inşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerji ihraç eden ülke olacak. Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını artırıyoruz. Bugün dev enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye önem veriyoruz. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de tek tek alıyoruz.

PETROL MÜJDESİ

Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi günlük 80 bin varile ulaştı. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü işlenmek üzere rafinerilere göndermeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu, Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

'BİZ KAYNAĞI TEFECİLERDE ARAMIYORUZ'

Bay Bay Kemal ne diyor? Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay Bay Kemal, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bay Bay Kemal bak para bu işte. Sakarya doğal gazı, Gabar. İşte para bu. Şimdi bununla beraber biz emin adımlarla yola devam ediyoruz. Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz, ülkemizin kendi değerinde arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bu tarihi başarıda imzası olan Enerji Bakanlığımızı ve Türkiye Petrollerini özellikle tebrik ediyorum.

Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.