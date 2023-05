Erdoğan seçilirse yapacağı ilk icraatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kala katıldığı bir programda soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 2 gün kala Kanal D - CNN TÜRK ortak yayınında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımız daha da yükseltmenin çabası içerisinde olduk. Karşımızda da vizyon sahibi bizimle eser ve hizmetle yarışacak bir muhalefet bulamadık. Kılıçdaroğlu'nun televizyonda bir açıklaması oldu. Bu açıklamada da hala bizi televizyonlara davet ediyor. Televizyona davet ediyorsun da benimle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun herhangi bir eserin yok. Seninle ben Okmeydanı SSK hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 milletvekili verdin. Bunları mı konuşacağım?

Herhangi bir rehavet olmasa dahi siyasetçi olarak uyarmam lazım. Teşkilatımı da uyaracağım ki onlar da herhangi bir rehavete zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Burada 50 artı 1. Buradaki bir oy her şeyi değiştirebilir.

"RESMİ RAKAMLA 100 BİN KİŞİYDİ"

Hatay'da konteynerlerin olduğu yerde hazırlık yapılmıştı. 40 - 50 bin kişi orada vardı. Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşkaydı. Meydan aldığım resmi rakamla 100 bin kişiydi. Buranın enteresan yanı var. Altılı masanın etrafındakilerden birisi de malum oralı. (Temel Karamollaoğlu) 'Buraya geldi mi?' diyorum. 'Gelmedi hangi yüzle gelecek?' diyorlar. Madımak olayının yaşandığı zaman oranın belediye başkanıydı. Cumhur İttifakı olarak 4 milletvekiliyle oradayız.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada referansı yok. İktidara gelemiyorsan bunun nedeni var. 11 tane büyükşehir belediye başkanlığın var. Buralarda eser olarak ne ortaya koydunuz? 15 kez seçime girdin hepsini kaybettin. Niye kaybediyorsun? Bu millet durup dururken seni reddetmiyor bu eserlerine bakıyor. Ankara İzmir İstanbul deyip geçmeyin. İstanbul'da ortaya koyduğumuz o eserler bizi yüzde 22'ye taşıdı merkezi yönetimde. Yerel yönetimde ortaya eser koyarsanız referansınız olursa, millet 'Merkezi yönetimde de başarıyı ortaya koyarlar' der.

"BİZ KAZANDIĞIMIZDA KİMSE KAYBETMEYECEK"

Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırımını yapacak, istihdamsa istihdamını sağlayacak. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimizde olmuştur. 28 Mayıs'ta kazanırsak 85 milyonun her ferdi kazanacak oy veren vermeyen. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri, Londra tefecileri, Amerikalı şirketler kazanacak.

Milletin her bir ferdi siyasi tercihi ne olursa olsun benim için kıymetlidir. Halkımla her zaman iç içe oldum. Muhalefet partisine gönül veren vatandaşlarımızın morallerini bozmadık bozmayız. Bu kardeşlerimizi hayal kırıklığına uğratan gönül verdikleri partilerin yöneticileridir. Bunlar maalesef toksik ilişkiler kurdular. Bu ilişkiler işi buralara getirdi. Ne diyorlar? Cehennemin kapıları. Bu kelimeleri her gün kullananların psikolojisinin iyi olması mümkün değil. Bırakın millet dürüst davranmayı sizden öğrenmesin benim milletim zaten dürüsttür. Negatif bir siyasi söylem kullanıyorlar biz bundan kaçıyoruz. Arkadaşlarıma da söylüyorum 'Pozitif söylem içerisinde olacağız. Bunların yaptıklarını yapmayacağız.'

"SÖYLEMLERİNE BAKMAYIN SAMİMİ DEĞİLLER"

Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran en önemli parti AK Parti'dir. Bu seçimde de aynı hassasiyeti gösterdik. En genç bayan milletvekilleri bizim. Bir şeyi hep özümsedik. Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Kadına şiddet iki yerden geliyor. Bizim inancımızın değerler sistemi içerisinde kesinlikle yasaklanmıştır. Kadına şiddeti ne tavsiye edersiniz ne onun yanında yer alabilirsiniz. Parlamentoda kadınların sayısını artırma gayreti içinde olduk. Kadınlarımızın temsil noktasında bir yerinin olması gerekiyor. Kadınların ve her vatandaşın özgür ve eşit yaşaması konusunda adımları her zaman biz attık. Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık. Onların kadınlarla ilgili söylemlerine bakmayın samimi değiller. Biz başörtüsüne özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimizde Kılıçdaroğlu hemen Anayasa Mahkemesi'ne koştu. Kızlarımız ne çileler çekti. Ben kendi kızlarımda yaşadım. Benim kızlarım da bu sıkıntıyı yaşadılar imam hatipte olmasına rağmen yaşadılar. Kadına şiddetin adeta yok olma noktasına geldiği dönem bizim dönemimizdir. Biz ümüğünü sıkarız bu işin şakası yok. Ben bir defa Türk kadının merhametine, gayretine güveniyorum. Kadınlarımızı toplumun her alanında destekledik.

"KAZANIRSANIZ İLK İCRAATİNİZ NE OLACAK?"

Hande Fırat'ın 'Kazanırsanız ilk icraatınız ne olacak?' sorusunu yanıtlayan Erdoğan "Arkadaşlarımızla istişareleri yapıp kabineyi süratle kurmamız gerekecek. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapıp milletimizin refahını artıracak ülkemizi büyütecek adımları atacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın geldiği bir yer var. Ona göre de yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

"SİNAN OĞAN CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR PARÇACI GİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Sinan Bey'in (Sinan Oğan) bize katılımı herhangi bir pazarlık falan değil. Bazı televizyon programlarına çıkacak. Yarın da Mevlüt Bey (Mevlüt Çavuşoğlu) ile birlikte Antalya'da bazı ziyaretler yapacak. Şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi sağolsun çalışmalara başlamış durumda. Bu önemli bir gelişme. Taban da Antalya gibi bir yerde bunu gördüğünde farklı değerlendirmeler yapacaktır. Bu 5,2 oy eksik fazla olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektir.