Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'e çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, kabine toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, ilk Kabine Toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir özel defterini imzaladı.

"KABİNEMİZLE BİRLİKTE 85 MİLYONA AŞKLA HİZMET EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün Kabine'mizin ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını için süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılının heyacanını inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç haline getireceğiz" dedi.

YENİ KABİNE İLK KEZ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.

Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.