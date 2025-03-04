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''Erdoğan'a oy verdim'' diyen vekil CHP'ye transfer oldu

''Erdoğan'a oy verdim'' diyen vekil CHP'ye transfer oldu
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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısında CHP'ye katıldı. Beker'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 134'e yükseldi.

2023 yılındaki seçimlerde İYİ Parti'den Ankara 2'nci Bölge milletvekili seçilen, 16 Kasım 2024'te partisinden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı.

Beker'in rozetini CHP'nin Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Beker, CHP'lilere teşekkür ederek  “Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız” dedi.

Beker'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 134'e yükseldi.

Beker istifa kararıyla ilgili olarak "Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima ‘önce ülkemin, önce milletimin menfaati’ dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu...İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum." demişti.

"Erdoğan'a oy vermiştim" demişti

Beker Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını açıklamış ve "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı" demişti.

Etiketler CHP rozet özgür özel adnan beker
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