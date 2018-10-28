CANLI MAÇ MALATYASAPOR / GALATASARAY / MAÇTA 2 GOL VAR !
81 ilde aynı anda başladı ! 1727 kişi yakalandı
81 ilde aynı anda başladı ! 1727 kişi yakalandı
Avrupa'nın en büyük bahçesi Türkiye'de olacak
Avrupa'nın en büyük bahçesi Türkiye'de olacak
Rezalet ! Seyir halindeki araçta cinsel ilişki
Rezalet ! Seyir halindeki araçta cinsel ilişki
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 28 Ekim 2018 17:34

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhrubaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. İstanbul’daki yeni havalimanımız da işte bu ışıklardan biridir.

Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız.

Bizler, 95. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz

Tarihe, mazlumlara sırtını dönen değil evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin şerefi bize yeter. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan , 29 ekim cumhuriyet bayramı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM