Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı için sürpriz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını belirterek NATO'ya katılmalarına ''hayır'' diyeceklerini söyledi. Atatürk Havalimanı tartışmalarına değinen Erdoğan, ''Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız yeşil alanları zenginleştireceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK TEŞKİLATINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KABULLENEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda olumsuz bir beyanatta bulunmuştunuz, bunu açıklayabilir misiniz?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Her şeyden önce NATO konusunu değerlendirmekte fayda görüyorum. NATO ile ilgili adımda İsveç Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi içlerinde barındıranlar ve onların PKK’ya, YPG’ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüş yapacaklar, paçavralarını köprü üstlerine, her yere asacaklar. Şimdi bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle kendilerine de söyledik. Dedik ki; NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz.

"YUNANİSTAN NATO ÜYESİ OLDU DA NE OLDU?"

"Geçmişte girenler girdi. Bunun içinde Almanya’sı, Fransa’sı var. Yunanistan ve Fransa zaten bunlar girip çıkmışlardı. Sonra maalesef o dönemin Türkiye’deki yönetimi maalesef bunların önünü açtı. Bunlar tekrar NATO’ya geri dönebildiler. Yunanistan NATO üyesi oldu da ne oldu? Örneğin şu anda ABD, Dedeağaç’ta üs kurdu, FETÖ oradan Yunanistan üzerinden Avrupa’ya seyahat ediyor ve kendilerine vermiş olduğunu terör örgütü üyelerinin isim listesini görmezden geliyor ve bunları hala korumaya devam ediyorlar.

"TAM BİR TERÖR ODAĞI, TAM BİR TERÖR YUVASI"

"Şimdi diyorlar ki efendim talepleriniz nedir bilelim ona göre İsveç’ten Finlandiya’dan bunları isteyelim. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar, biz şu anda bu yetkimizi çünkü NATO’da tam ittifak gerekli bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konu ile ilgili kesinlikle iki ülke hakkında hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör odağı tam bir terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar.

"Şimdi Yunanistan’a geliyoruz. Batı’ya 400 milyar Avro borcu var, hala Batı bunlara silah desteğini de veriyor. Üs kurmalarına örneğin ABD’nin müsaade ediyor. Bir taraftan da bizimle görüşmelerinde biz sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz. Kalkıp bunu derken iki devletli çözüme Kıbrıs’la ilgili biz olumlu bakmıyoruz diyor. Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı sana kim söylüyor. Kusura bakma! Ve biz de eğer Türkiye isek geçmişte bu delikten bu ülke bir kere sokuldu ama bir daha bu delikten sokulmayı biz Türkiye olarak istemiyoruz. Onun için de kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz. Ve NATO’ya İsveç ve Finlandiya’nın girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz.

"DENGE POLİTİKASI GÜDÜYORUZ"

Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmesini ise şu sözlerle paylaştı:

"Gerek Rusya gerek Ukrayna’yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne sayın Putin’le ne Zelenskiy’le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok."

"BİR İHTİMAL KALDIRMAYACAĞIZ"

Atatürk Havalimanı tartışmasına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız yeşil alanları zenginleştireceğiz" ifadelerini kullandı.