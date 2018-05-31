Erdoğan'dan çağrı: ''Derslerini verelim''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum.

Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK'in düzenlediği esnaf iftar programında konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan'dan vatandaşlara davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." ifadesini kullandı.