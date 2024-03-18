Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Her vatan evladının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden alacağı ibretler bulunmaktadır'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin 109'uncu yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur" ifadelerini kullandı.

'DİRENİŞ RUHUNA İLHAM VERMİŞTİR'

Kahraman askerlerin iman ve azmi ile milletin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarının, İstiklal Harbini zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Her vatan evladının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale’de verilen çetin mücadelelerden alacağı ibretler bulunmaktadır. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."