  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 21 Kasım 2020 17:48

Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: Tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili ''İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız'' dedi.

Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: Tüm insanlığın hizmetine sunacağız
A+ A-

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi

Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir ekonomik büyümeden yanadır.

G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir."

recep tayyip erdoğan , yerli koronavirüs aşısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM