Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: Tüm insanlığın hizmetine sunacağız

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi
Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir ekonomik büyümeden yanadır.
G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir."
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