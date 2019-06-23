Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

İmamoğlu'nun kutlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002'den bu yana ilk defa bir seçim sonrası balkon konuşması yapmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamayı Twitter'dan yaptı.

Twitter hesabından değerlendirme yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

17 YIL SONRA BİR İLK

Erdoğan, 3 Kasım 2002'den bu yana düzenlenen seçimlerin neredeyse hepsinde balkon konuşması yaparken, 2007 referandumu ve 2009 yerel seçimleri sonunda basın toplantısı düzenlemekle yetinmişti. Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında AK Parti'nin sandıktan birinci çıkmasına vurgu yaparken, "AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli iradeler seçiminden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı" demişti.

ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrıldı.