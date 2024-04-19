Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimi yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin, “İki taraf da farklı şeyler söylüyor, sahiplenme yok.” dedi. Erdoğan, “Herkes Filistin’in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlandıran Erdoğan, “İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı şeyler söylüyor. Sahiplenme yok. Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran’ın yaptığı açıklamalara da bu ‘doğru söylüyor’ diyemiyorsunuz. İsrail’inkine zaten hiç diyemiyorsunuz. Amerika’yı ileri sürüyorlar.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İsrail’in yanında yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD ne yazık ki İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.” dedi.

IRAK ZİYARETİ: ÖNCE BAĞDAT'A, ARDINDAN ERBİL'E GİDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki hafta yapacağı Irak ziyareti de soruldu. Erdoğan ziyaretin günübirlik olacağını önce Bağdat’a ardından da Erbil’e gidileceğini söyledi. Bu ziyaretlerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alınacağını söyleyen Erdoğan, Erbil’de Irak’ın kuzeyinde yaşanan sorunların da masaya yatırılacağını ifade etti.

ALMAN CUMHURBAŞKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Türkiye ziyaretini de yorumlayan Erdoğan, Steinmeier ile geçmişten gelen bir dostlukları olduğunu belirterek, “Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunu görüşme fırsatımız olacak.” dedi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in de Türkiye’yi ziyaret edeceğinin hatırlatılması üzerine, “İade-i ziyaret Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir. İlişkileri çok daha iyi bir konuma nasıl taşıyabiliriz, bunları görüşme fırsatımız olacak.” şeklinde konuştu.