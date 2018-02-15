Erdoğan'dan KHK uyarılarına yanıt: ''Hayat risktir''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son MKYK toplantısında, KHK'lar ve enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakaş'ın haberine göre, bazı milletvekileri kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak "Kararlar Meclis'e geldiğinde denetime açılıyor. İlerleyen yıllarda bu ihraçların reddine karar verilebilir. Bu maddi olarak da mağduriyet yaratabilir" dedi. Erdoğan ise eleştiriler üzerine, "Biz doğru olanı yapıyoruz. Hayat risktir. Denetimden kaçmıyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları telefon görüşmesini de anlattı. Erdoğan, "Konuşmamızda Sayın Trump bana, 'Bakanlarınız ABD'ye yönelik eleştirel konuşmalar yapıyor' dedi. Ben de 'Arkadaşlarımız doğru olanı yapıyor' yanıtını verdim" diye konuştu.