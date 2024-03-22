Erdoğan'dan Özgür Özel'e: ''Türkiye'ye özür borcu var''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankırı mitinginde yaptığı konuşmada, ''CHP'nin yeni genel başkanı tıpkı selefi gibi darbesever çıktı, televizyonda gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Özgür efendinin tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük mitingi sonrası Çankırı'ya geçti.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

''31 Mart çok ama çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta birkez daha destan yazmanızı bekliyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz. Mart ayı başından beri 23 farklı ili ziyaret ettim.

''BİZİM GÜNDEMİMİZDE DEPREM BÖLGESİ, TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN DEVLER LİGİNE YÜKSELTMEK VAR''

Bizim gündemimizde deprem bölgesi, içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak, ülkemizin ekonomisini güçlendirmek, Türkiye'yi dünyanın devler ligine yükseltmek var.

''DEVLETİMİZE KASTETMENİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR BİR ŞEKİLDE BU KATİL SÜRÜLERİNE MİSLİYLE ÖDETİYORUZ''

Bölücü terör örgütleri mensupları için hiçbir yer güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kastetmenin bedelini çok ağır bir şekilde bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmayacağız, yolumuzdan geri dönmeyeceğiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefet bavullar taşına başya balya paralar dışında elle tutulutr hiçbir işleri yok. Dolarlar avrolar çantalarda bavullarla nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta milletim sizi sandıklara gömecek. Bir büroda 5-6 kişi toplanıp şaibeli paralarla saatlerce kule yapıyorlar. Açıkla deyince sağa sola saldırıyorlar. Son seçim yenilgisinin ardından değişim diye bir şey başlatmışlardı. Sonuç tam fiyasko oldu. Genel başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti ama CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı. CHP'nin yeni genel başkanı tıpkı selefi gibi darbesever çıktı, öyle ki televizyonda gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Neymiş; belli yaşında altındakiler milli iradeye kastederse bu Türkiye için iyiymiş, doğruymuş, faydalıymış. Kafaya bak ya...

ÖZGÜR ÖZEL'E ''ÖZÜR DİLE'' ÇAĞRISI

Sözünün nereye gittiğin bilen genel başkanlar böyle şeyler söylemez. Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net artık tamamen kapanmıştır. Her kim milletin iradesine kastederse karşısında bizi bulur 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi 85 milyonu bulur. Siyasette değişim olacaksa bunu yolu sandıktır. Özgür efendinin darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisi hiç vakit kaybetmeden çıkıp milletimizden, Meclisimizden ve istismar ettiği gençlerimizden özür dilemelidir. Demokrasimiz adına biz bunun takipçisi olacağız. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız.''