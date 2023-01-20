Erdoğan'dan Romanlara ''konut'' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Birileri sizin kapınızı sadece oy istemek için çalar ama bizim sizinle geçmişten gelen yol arkadaşlığımız var. Kimsenin kökenine, diline, inancına veya farkılılığına bakmadık. 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Gözümüz de kalbimiz de hep sizlere dönük oldu. Bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talibim. Gözünü bu ülkenin kazanımlarına dikenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bıraklım. Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız pek çok toplantı ve düzenlemeyle Roman kardeşlerimizin meselelerinin devletin en üst makamlarında konuşulmasını, tartışılmasını, çözüm yolu aranmasını temin ettik.

"ROMAN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK BİR MÜZE KURUYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığımız vasıtasıyla Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz.

ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz.

ROMANLARA ÖZEL KONUT KAMPANYASI

Sizlere özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz. 12 ilimizde bu proje için hazırlık yapıyoruz. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz."