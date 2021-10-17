Erdoğan'dan seçim anketi çıkışı: ''Psikolojik operasyon yapılıyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya tepki gösteren Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vesayet çağrısından başka bir şey değil'' dedi. Erdoğan, ABD'den F-16 talep edilmesi ve seçim anketleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Bu ziyaretimde Türkiye Nijerya arasındaki ilişkileri nasıl ileri bir boyuta taşıyabileceğimizi konuşacağız. Nijerya geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracatla en büyük ticaret ortağımız oldu. Bu hedefi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Afrika, Türkiye için önemli bir stratejik önem gösteriyor. Afrikalı kardeşlerimizle gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz.

Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim.

2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin" çağrısına tepki gösteren Erdoğan şöyle konuştu:

"Öncelikle bu açıklama, CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bu çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir.

Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.

Kılıçdaroğlu, bu açıklamayla açıkça bir suç işlemiştir. Bu ülkede memurun haklarını savunan bir iktidar vardır. Türkiye bir hukuk devletidir.

Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük.

Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.

MB bağımsız olmasa sana randevu vermeyebilirdi. Kılıçdaroğlu, şimdi bir de tarih veriyor. Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz."

"ANKETLERLE MİLLETE PSİKOLOJİK OPERASYON ÇABASI VAR"

Özellikle tabi son dönemde, ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür manipülasyonlardan ciddi anlamada bıktık. Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor.

Şimdi anketlerle algı operasyonlara devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı küçük gösterme garetindiler. Buradan kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar."

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMESİ

Bir milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yaptığımız ödeme söz konusu. ABD'nin bu ödemeler karşısında böyle bir teklifi oldu Biz ülkemizin savunma ihtiyaçları için gerekli adımları atalım dedik. Özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır hale getirmeye çalışıyoruz. F-35'ler için ödediğimiz parayı almamız gerekiyor. Neticede ortada ödenmiş bir para var. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor.

YERLİ CORONA VİRÜS AŞISI

İnsanlık çok büyük bir imtihan veriyor. Türkiye elindeki mevcut kıt imkanları ile de olsa her türlü desteği dünyanın neresinden kendisine talep gelmişse vermiştir, vermeye devam ediyor. Az gelişmiş ülkeler salgına karşı ne yazık ki kaderine terk edildi. Türkiye olarak böyle bakamayız.

Elimizden gelen her türlü desteği bugüne kadar nasıl verdiysek vermeye devam edeceğiz. Biz en kısa zamanda inşallah Turkovac çıkıyor. Biz Turkovac'la da kimseye sansür uygulama veyahut engel çıkarma yoluna gitmeden gönüllük sürecini aştıktan sonra elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız.

Şu ana kadar 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve malzeme yardımında bulunduk. Maske konusunda çok açık, net desteğimizi sürdürdük. Bu ülkeler arasında Afrika ülkeleri çoğunlukta olmuştur."