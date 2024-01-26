Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki duruşma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.



"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail hakkındaki kararının ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almıştır. Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı, İsrail katliamlarının uluslararası hukuk bağlamında soykırım çerçevesinde ele alınması bakımından son derece önemli bir gelişmedir.

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararının Filistin halkı için adalet isteyen başta Filistinliler olmak üzere tüm İnsan Hakları savunucularının talep ettiği adaletin sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz.

Uluslararası toplumla birlikte bu kararı takip edecek ve İsrail’in Filistin’de işlemekte olduğu katliamları durdurmak üzere mücadele etmeye devam edeceğiz. Netenyahu Yönetimi, Filistin’de yürüttüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap verecektir.

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı noktasında yasal başvurucu olan Güney Afrika yetkililerine ve halkına, insan hakları hukukçularına ve davayı yerinde takip eden milletvekillerimize müteşekkiriz."