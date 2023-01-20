Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yanlış yaparsan çılgın Türkler üzerine yürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevginiz ve meydanlara sığmayan aşınız için teşekkür ederim. Emniyetten katılım sayısı için bilgi istedim. Dediler ki 30 bin.

Siz kardeşlerimizle attığımız bu adımla 20023’e sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024’e de sinyal veriyorsunuz. Burada neden toplandık.

Biliyorsunuz ben pek temel atma trenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor. Bizim işimiz çok farklı.

Karne sevinci yaşayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.

Her türlü fedakarlığı gösterme pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebe beyinlerimizi tebrik ediyorum.

Eğitimde kalitenin arttırabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Ülke genelinde birçok projeyi hayata geçirdik.

Son 20 yılda İstanbulumuza eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık.

Eğitim ordusuna kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul’a gerçekleştirdik.

İstanbul’a ayrı bir önem veriyoruz. Öğretmen atamalarımızla sınıf mevcudu ortalamasını çok daha aşağıya çektik.

Bugün Esenyurtumuzun marka değerini artıracak, eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek, modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir hükümetiz.

Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında millete hizmetten asla sapmadık, taviz verdik.

Vatandaşımıza ne taahhüt verdiysek göreve geldiğimizde onu yerine getirmeye dikkat ettik.

Habbeyi kubbe gibi gösteren, hokkabazlık siyasetinin bizim kitabımızda da tasavvufumuzda da yeri yoktur.

İnşallah, Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz.

Geçenlerde bir şey oldu. Bu 6'lı masadan birileri metroya binmişler. Metroya binmişler de metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar, ya diyorlar bu Paris'te bile yok. Allah'u alem daha Paris'i bile görmüş değiller.

Biz bunları yapalı, unuttuk, unuttuk, siz neredesiniz ya? Vah zavallılar. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

İnşallah Esenyurt Eğitim Kampüsümüzün de önümüzdeki yıl eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz.

Türkiye'nin en büyük eğitim öğretim külliyesi olacak olan Esenyurt Eğitim Öğretim Külliyemizin milletimize, İstanbulumuza, Esenyurtlu kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bu yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, diploması ve bütün bunlarla beraber Türkiye’yi ayağa kaldıracağız dedik.

İşte eğitimde önemli adımlar attık. Şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık ve bunun arkadaşında durduk.

Eğitim bütçesi 651 milyar liraya ulaştı.

Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık. 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık.

Öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize haklar tanıdık. Okullaşma oranlarımız tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı.

Geçmişte 60-70-100 kişilik sınıflarda okunurken hamdolsun bu sıkıntıyı da ortadan kaldırdık.

İlk ve orta öğretim öğrencilerimize üç buçuk milyar adet ders kitabı dağıttık.

Göreve geldiğimizde her 100 kızımızdan sadece 39'u ortaöğretime devam ediyorken, bugün 95'e yükseldi.

Yarın Bursa’dayım. İnanıyorum ki on binlerle Bursa’da buluşacağız. Ama buralar bambaşka.

Biz evlatlarımızla okullar arasında koyulan engelleri bir bir kaldırdık. Mesleki eğitim kurumlarımızı yeniden ihya ettik.

Kurduğumuz güçlü işbirliklerimiz sayesinde bu okulları tekrar cazibe merkezi haline getirdik.

Yine geride bıraktığımız 2022 senesinde 6 binin üzerinde ana okulunu eğitim hizmetlerine dahil ettik.

Miniklerimiz için şimdi bir adım daha atıyoruz. İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız.

Bu müjdemizin evlatlarımıza ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Evlatlarımızın geleceğini kaos mimarlarına, kriz tellallığına soyunanların insafına terk edecek değiliz.

Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki akıllı olun. Adları silahlandırırsanız boş mu duracağız?

Bak Miçotakis, yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin.