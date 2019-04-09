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AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
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  4. 09 Nisan 2019 08:41

Erdoğan'ı Ankara'da Mansur Yavaş karşıladı

Ankara'da yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, dün akşam Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan protokoldeydi.

Erdoğan'ı Ankara'da Mansur Yavaş karşıladı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Mansur Yavaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile öteki ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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