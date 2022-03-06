Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı bir video paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye kadar dikkat çeken isimler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '28 Şubat İttifakı" sözlerine Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Davutoğlu, Erdoğan'a yanıtı resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan verdi. Davutoğlu'nun cevabı bir videolu paylaşımken, "28 Şubat Resmi Tamamlanıyor" şeklinde bir açıklamada bulundu.