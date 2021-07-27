Erdoğan'ın 3 doz aşı olmasını örnek verip açıkladı: Bir problem görseydi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, koronavirüs salgınında almaları gereken mesafe olduğunu belirtip aşı çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, koronavirüs salgınında almaları gereken mesafe olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Bazı vatandaşların aşı konusunda çekincelerinin olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Bilim adamları, bütün hekimler bunu oluyor. Cumhurbaşkanı’mız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı’mız olur muydu? Bütün hekimler aşısını yaptırıyor, onlar işin ehli olan insanlar” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan bilgilere göre, Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu’na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Salgın sürecine dikkat ederek saha ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Yavuz, Sakarya’nın aşılanma oranında daha yukarılara çıkması gerektiğini vurguladı.

“ALMAMIZ GEREKEN MESAFE VAR, BUNUN İÇİN DE KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR”

Yavuz, bazı vatandaşların aşı konusunda çekincelerinin olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bilim adamları, bütün hekimler bunu oluyor. Cumhurbaşkanı’mız üç doz aşı oldu. Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı’mız olur muydu? Bütün hekimler aşısını yaptırıyor, onlar işin ehli olan insanlar. Dolayısıyla bizim aşılarımızı olmamızda fayda var. Almamız gereken mesafe var, bunun için de aşı, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız gerekiyor.”