Erdoğan'ın maaş zammı dudak uçuklattı

İktidarın TBMM'ye sunduğu 2024 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanı maaşına yapılan zam oranı da belli oldu.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen yurttaş için yeterli kaynak aktarımını yapmayan iktidar, Saray’ın bütçesini bir yılda ikiye katladı.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Temmuz’da ek bütçe ile 140 bin liraya yükseltilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı 2024’te 183 bin TL olacak. Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Erdoğan, gelecek yıl toplamda 2 milyon 195 bin TL maaş alacak.

Böylece Erdoğan’ın yeni maaşı dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 13 bin 33 TL’nin 13,7 kat üzerine çıktı. 2023 başlangıç ödeneğinde aylık 100 bin 750 lira olan Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçe ile yüzde 39 artırılarak 140 bin liraya yükseltilmişti. 2024 bütçe teklifinde temmuza göre zam oranı yüzde 30 oldu.

Milyonlarca ücretli enflasyon oranında dahi zam alamazken Erdoğan’ın maaşı, 2023 başlangıç ödeneğine göre yüzde 81,63 oranında artarak enflasyonun da üzerinde zamlanmış oldu. Teklifte Erdoğan’ın maaşının 2025’te 225 bin TL, 2026’da ise 254 bin liraya çıkacağı tahmin edildi.

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